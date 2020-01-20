國民黨2020敗選後，面臨改選黨主席及黨務革新改革議題，在6名黨籍縣市首長主張檢討兩岸路線及九二共識下，新北市長侯友宜今（20）日參加市政活動，受訪時依舊不表態，僅說地方首長最容易體察民意，站在民意方向全力以赴。

侯友宜表示，每個地方首長最容易體察民意，一定要站在民意思考方向努力做事，每個人把自己的角色扮演好，團結在一起往前走，才能做出一番成績來，自己身為新北市市長，要對401萬新北市民負責，必須好好的努力做事，讓民眾知道，就是「民意希望我們做哪些事，我們就全力以赴，這才是最重要的。」

另外黨內傳出選後請辭的國民黨副主席郝龍斌，可能與國民黨中央委員連勝文組成「郝連合」參選黨主席，侯友宜說，樂見有人願意跳出來做事情、承擔責任，就是一個非常好的事情，期待更多人願意來為國家社會奉獻盡一己之力。

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(中時電子報)