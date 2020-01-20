三井Outlet Park進駐台南高鐵站區，今天動土，時任市長催生這項重大建設的準副總統賴清德(左四)也參與動土。(曹婷婷攝)

三井不動產集團前進南台灣，即將動工的台南Outlet Park位於歸仁高鐵站東側，斥資30億元打造，2022年完工開幕，外觀呼應台南意象營造紅磚、綠意。時任台南市長一手催生這項重大建設的準副總統賴清德專程到場，與交通部長林佳龍等人一起動土，賴清德期許歸仁沙崙未來成為「台南城中城」，將是台南發展新亮點，帶動台南經濟發展。

這是日本三井不動產集團繼新北林口、台中港後，台灣第3座MITSUI Outlet Park， 賴清德感謝三井投資並表示，台南高鐵特定區閒置10年之久，當地民代、里長紛紛不斷陳情，希望能夠開發，時任台南市長的他，爭取蔡英文總統支持，讓5＋2產業智慧綠能科學城落腳歸仁沙崙，另也設置中研院南院及興建會展中心等，未來也將有年輕人新創空間，極具發展潛力，前景可期。

賴清德也當面請託林佳龍協助台南捷運建設，結合陸、海、空交通網絡，並串連北高雄，讓工業區群聚加速，有利於蔡英文「大南方大發展計畫」；還有特定區新飯店的興建，也能多幫忙，促進當地繁榮。

林佳龍表示，交通部鐵道局跟三井不動產集團今天在台南高鐵站Outlet Park位動工典禮，未來對台南發展無限，尤其是高鐵、台鐵沙崙跟捷運是三鐵共站，整個園區300公頃用地，結合交通跟科技產業及住商功能，這也是高鐵特定區開發成功的例子，引進Outlet Park投資會帶來更多人潮、錢潮，交通部也搭配周邊設施包括聯絡道路等一併推動，

他說，全案是在賴清德擔任市長任內著手推動、建立基礎，黃偉哲市長接力開發，未來高鐵周邊將有吃喝玩樂、會展中心、高科技產業研發群聚的地方，很高興協助落實這個投資案。

三井不動產株式會社執行役員暨海外事業二部長大林修致詞感謝交通部、市府協助，本月初順利取得建照，預計興建2年完工開幕。全案分2階段開發，第1階段160店，2022年開幕，第2階段2025年完工，合計將達220店，將成為台南都市圈最大的Outlet Park。

(中時 )