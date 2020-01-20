台股指數小紅封關，金豬年上漲2186.45點站上12100點！拜美股連番創新高所賜，台股金豬年封關日也表現平穩，今天台股指數跟隨美股腳步以小紅開出，雖然欠缺台積電(2330)及大立光(3008)雙王助攻，但中小型股活蹦亂跳，恆大(1325)、頂晶科(3562)、康那香(9919)、寬魚國際(6101)、南六(6504)、新麗(9944)、毛寶(1732)、太極(4934)、三聯(5493)及凱碩(8059)等以漲停板作收，六角(2732)、高力(8996)、加高(8182)、玉晶光(3406)等強攻，財報績優電子股如：順達科(3211) 及信邦(3023)等股價續強，讓台股指數盤中一度站上12150點，儘管尾盤時獲利了結賣壓出籠，指數小幅壓回，但仍順利站上5日線。

終場加權股價指數為12118.71點，上漲28.42點，成交量1133.16億元；OTC指數為150.37點，上漲0.5點，成交量304.17億元。

今日上市各類股以電機類股表現最佳，上漲1.66%，其次是汽車類股及造紙類股，分別上漲1.03%及0.79%，表現較差者為玻璃類股、紡織類股及食品類股，玻璃類股下跌0.41%、紡織類股下跌0.28%、食品類股下跌0.2%；上櫃部分，表現最佳為觀光類股，上漲1.58%，表現最差為資訊服務類股，下跌0.44%。

就技術面來看，今天為金豬年封關日，台股跟隨美股腳步收紅，雖然尾盤指數小幅下壓，終場仍上漲28.42點，以12118.71點作收，順利站上12100點；今天台股站上12100點封關，順利收復5日線，由於台股中長期均線多頭排列趨勢不變，月線為指數強力支撐，且5日均量及10日均量均在1400億元之上，有別於以往量縮慣性，而本月市場融資呈現下滑，券資比逐步攀升，加上法人佔大盤之成交比重由先前的25%到30%提升至30%到35%，顯示目前盤勢由法人主導，籌碼相對乾淨，只要農曆年封關期間國際股市未見重大利空，將有助於台股農曆年後再攻高。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美中正式簽訂第一階段貿易協議美國總統川普也表示，首段協議生效後，將展開第二階段談判，只要完成就會撤除所有關稅，對美中兩國關係的重大進展，金融市場樂觀反映，貿易戰風險大幅降低，台股後市不悲觀，建議利用短線拉回整理布局績優成長股。

吳繼先指出，受惠資金行情及產業展望佳，推升美股與台股指數持續創高，但台股PB已超過過去10年平均，在股價位階相對偏高下，任何風吹草動皆會使持股信心鬆動，因此，選股上宜避開高PE者，以防大盤回檔下本益比修正。類股操作上，看好成長性強勁的產業，包括：5G手機、基地台，以及半導體相關晶圓代工、封測、檢測供應鏈；另外，看好全屏手機、OLED手機、電子標籤、EUV技術變革等中小型個股。

復華高成長基金經理人林純寬表示，豬年台股封關日因市場對後市基本面相對樂觀，仍吸引部分資金進場，由於日前半導體大廠法說持續釋出樂觀展望、農曆年後科技業供應鏈拉貨動能將仍正向發展，加上記憶體、被動元件等產品報價持續上漲機會仍較高，預估台股仍將持續受惠全球及台灣經濟景氣改善、企業獲利成長動能，維持多頭格局，若股市出現短期修正，將是逢低佈局機會。

(時報資訊)