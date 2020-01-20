高雄市長韓國瑜昨晚在臉書張貼與國安局維安人員合照，事後綠媒報導引述國安人員說法，韓國瑜竟然一次在公開臉書上曝光所有人的長相，「真的是傻眼到極致」，更恐釀國安危機。對此，高市府今天下午發表聲明，此舉已事先向國安局報備，取得相關單位事先同意，舉措合宜，直接打臉不實報導。

韓國瑜昨在臉書PO照片及提到，「人生一期一會，我非常感激遇見一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務。兩個月聽起來並不久，但這兩個月以來我們日夜相處、同甘共苦，竟讓我錯以為人間已過數十載，默契不言而喻。」

韓國瑜表示，「今日我們正式離別了，照片裡我們都笑得燦爛，因為這一路走來雖然辛苦，但回想起來盡是一同奮戰的熱血。時時刻刻備勤、永遠專業面對人群，卻從不喊一聲累的大家，你們辛苦了！我們青山不改、綠水長流。傷感不必多言，祝福各位未來都事事順心，前途一片光明！」

不料，此文一出後，引發有心人士惡意批評，綠媒報導更狠批此舉不當，國安人士也對此十分驚訝，特勤人員本來就該保持低調，當任務有需求時，特勤人員還得要混入人群中臥底、保護指定對象，質疑「這不是國安危機嗎？」

新聞局下午發表聲明指出，關於高雄市長韓國瑜昨日晚間在臉書粉絲專頁貼出與國安局維安特勤合照一事，經過有心人負面炒作後引起討論。然而特勤中心指出，在合影結束勤務後，此舉已事先向國安局報備，取得相關單位事先同意，舉措合宜。

新聞局強調，這次維安任務人員的面容，在去（108）年的成軍典禮上就已曾在媒體鏡頭前曝光，並沒有任何危安問題。韓市長PO文旨在感謝辛苦的隨扈人員，也期許外界能一同給予這群盡忠職守的特勤肯定與鼓勵。

(中時 )