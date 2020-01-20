新北市今年持續在春節期間推動「春節不打烊貼心服務」，透過全市177處警察駐點發放平安袋物資，給需要的民眾。（譚宇哲攝）

周末就要過年，新北市府連續5年推出「春節不打烊貼心服務」，由各界合力捐贈2000份平安袋，內含麵條、白米、罐頭、調理包等民生物資，透過全市177處警察駐點發放，春節連假期間，新北95間宮廟也提供免費熱食，讓有需求的民眾平安過好年。

新北市長侯友宜20日出席109年平安袋暨春節不打烊貼心服務記者會，現場頒發感謝狀，給熱心捐贈物資的元亨寺台北講堂、財團法人邱和成基金會及新莊慈祐宮。

侯友宜表示，市府2016年起每年推動「春節不打烊貼心服務」，在全市16個分局、177個派出所及分駐所發放平安袋及各1萬元緊急採買金，過去4年共計發放7300份平安袋，支出16萬5182元緊急採買金，協助186個家庭。

侯友宜說，今年春節期間，市府結合元亨寺台北講堂、財團法人邱和成基金會及新莊慈祐宮，共同認捐2000份平安袋，每包民生物資市價約590元，透過全市警察駐點、元亨寺台北講堂、衛生福利部台北醫院、街友外展服務中心及板橋恩友中心等181處據點發放，另結合95間宮廟提供免費熱食，幫助有需要的民眾。

(中時 )