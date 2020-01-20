大陸武漢「新型冠狀病毒」2日內暴增140例，首度跨出武漢，包含北京、深圳也淪陷；國際間，南韓也確診1境外移入中國籍病例，成為繼日本、泰國後的第三國，全球目前累計達205例。國內則新增一例疑似病例，是武漢返國的一歲男童，出現發燒、腹瀉症狀，目前在醫院負壓隔離病房採檢中。疾管署表示，預計全面升級防疫，今天開專家會議，針對中、港、澳加強檢疫措施，並修正通報個案定義，提出「登機檢疫」之外新措施。

疾管署今天接獲中國大陸疾病控制中心通知指出，18、19日武漢市共新確診136例新型冠狀病毒肺炎個案，累計達198例；北京大興區2例、廣東省深圳市1例確診個案，均有武漢旅遊史，大陸境內共201例。

國際部分，今天南韓也宣布新增一名確診個案，為35歲居住於武漢的中國籍女性，1月19日入境仁川機國際機場發燒篩檢站欄檢，20日確診。加上泰國2例、日本1例，與大陸境內201例相加，累計達205例。

國內部分，昨日新增1名嚴重特殊傳染性肺炎通報病例，為常駐在武漢的一名1歲男童，該名男童是6日隨父母搭機返台，9日出現發燒症狀，13日進一步有腹瀉症狀，無禽畜接觸史及華南海鮮市場活動史，目前於醫院急診隔離房觀察治療中，已採檢送驗。

疾管署副署長莊人祥強調，武漢肺炎以目前全球205例確診病例、有3例死亡病例來說，相較於SARS的死亡率較輕，民眾當下不必過度恐慌；至於病毒會不會演變為持續性人傳人，以目前資訊來說，仍為家庭內有限性人傳人，因此，一下子冒出眾多沒有華南海鮮市場暴露史的病例，高度懷疑中國當地可能有不明的感染源存在，甚至是否有專家所指無症狀感染者？一切都有待中國官方釐清。

目前國內針對武漢的國際旅遊疫情建議等級已經是僅次於全面「旅遊禁令」的最高一級，莊人祥強調，疾管署下午也會再找跨部會及專家開會，針對加強現有防疫、檢疫措施進行討論，包括是否擴大中、港澳的檢疫航線，或者比照伊波拉進行機上廣播及發放衛教小卡等。

(中時 )