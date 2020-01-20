台中發電廠新建燃氣機組計畫今天闖關環評大會！本案在初審小組時，台中市環保局希望台電公司在台中電廠新建2部燃氣機組後，應把4部燃煤機組除役或拆除，並非轉為備用，但台電回應以目前台電已推動台中發電廠燃煤機組改善計畫，可滿足法令標準，而燃煤機組備用不除役，可以保留調度及操作彈性，確保供電穩定。

據台電規劃，在燃氣機組運轉前的109年至112年間，4至9月間最多會有9個燃煤機組運轉、1至3月及10至12月最多會有8個燃煤機組運轉；而113年1個燃氣機組運轉後，並在1至3月及10至12月間不啟動，而114年後，2部燃氣機組運轉，將有4燃煤機組備用。

台電承諾，僅有在4至9月，在備轉容量率低於8％、AQI小於100時才會考慮啟動備用機組，而且最多啟動2部。台電強調，4部燃煤機組轉為備用，既有燃煤機組排放改善，燃氣機組排放加嚴，燃煤機組配合降載及室內煤倉等減排措施，預估可減排空汙64％至72％。

環團代表會前提出程序問題，認為環保署署長張子敬曾任台電董事，審查恐怕不公，環保署回應，張子敬因此今天主動迴避環評會議，另外還有5位環評委員迴避台電會議；環團也認為，初審小組未提及下風處影響應該退回。

目前環評大會仍在審查中。

(中時 )