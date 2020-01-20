小朋友幫日照中心的爺爺奶奶搥背，按摸肩頸。（吳建輝攝）

二年丙班蔡少疄同學說，平常在家裡也會幫阿公阿公按摩，今天幫日照中心的阿公阿嬤按摩覺得很開心。（吳建輝攝）

二年丙班的小朋友帶來多首精彩的歌唱舞蹈表演，甚至還搭配《宜蘭酒令調》及《黃梅調》吟唱八首唐詩。（吳建輝攝）

「真正高興見到，阿公阿嬤」，今天彰化縣北斗鎮螺青國小校長許木村及2年丙班導師陳敏容等，帶領丙班所有小朋友到北斗日照中心「秀和苑」，進行多首舞蹈及歌唱表演，還展現跟校長苦練多時的按摩技巧，幫現場阿公阿嬤按摩，小朋友溫醒的舉動讓現場的爺爺奶奶笑開懷，直呼很暖心。

20日上午北斗秀和苑教室裡頭，不時傳出陣陣笑聲，原來是螺青國小２年丙班的小朋友，到日照中心進行孝親表演，小朋友帶來「歡迎歌」、「再出發」、「愛是大家的」等多首舞蹈表演，還幫阿公阿公搥背及按摩肩頸，甚至還搭配《宜蘭酒令調》及《黃梅調》吟唱八首唐詩，讓現場如同嘉年華會般熱鬧，笑聲不斷。

校長許木村說，其實以往都是由他領軍的「XO樂團」到中心為長輩們演奏歌曲，這次特別帶領學校的孩子，從小為小朋友種下願意服務長輩、社會的種子，這次在陳敏容老師用心的準備及教導，讓２年丙班的孩子親近長輩，除了讓長輩開心以外，也讓孩子離開課堂，有實踐孝道精神的機會。

許木村說，學生除了德智體群美外，品格教育是最重要的，從小就教育孩子要有愛心、善心、孝心，對長輩有禮貌有感恩的心，這次活動也要感謝所有家長的支持，因為交通上不太方便，學生家長幫忙開車載小朋友到日照中心，也感謝秀和苑給小朋友有服務及體驗的機會。

(中時 )