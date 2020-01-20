資誠教育基金會與台北大學於18日共同舉辦「2020資誠國際租稅盃個案分析競賽」決賽，本活動已邁入第六屆，本次決賽隊伍包含6隊台灣隊伍及4隊大陸隊伍同台較勁與交流。

2020資誠國際租稅盃個案分析競賽過程包括三個小時的「案例分析討論與答題簡報準備」，另進行10鐘的簡報及接受8分鐘的評審團詢問。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌表示，本活動已邁入第六屆，受到兩岸學子高度重視。主辦單位邀約許多台灣重量級產官學的專家擔任評審，透過講評的方式分享給同學最佳的實務經驗。希望透過此次競賽，達到教育與傳承的目的，吸引更多的優秀人才投入未來兩岸企業稅務管理。

財政部政務次長吳自心指出，近年來全球貿易戰升溫，國際反避稅機制如共同申報準則CRS、國別報告資訊交換、免稅天堂經濟實質法亦普遍實施，台商境外資金因而出現明顯的跨境流動。

在此背景下，政府推動輔導資金回台，財政部配合發布了相關稅務政策，包括《境外資金匯回管理運用及課稅條例》的相關配套措施、「海外資金回台解釋令」的頒布，以及設置「國稅局輔導窗口」。

財政部國際財政司司長李雅晶表示，各國皆致力簽署租稅協定，以消除跨境交易所帶來的雙重課稅。禁止租稅協定濫用是近年來國際反避稅風潮之一，包括在協定中強化受益所有人要件、或增加「主要目的測試」條款等反避稅條款等。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，企業透過境外低稅負地區國家設立公司，進行轉投資或是進行轉單等活動的由來已久。

由於國際反避稅環境變化，OECD與歐盟採取措施，避免稅基侵蝕與利潤移轉的現象發生，遏止有害租稅實務繼續存在，各免稅天堂國家全面性修法引進經濟實質。

在台灣，已經立法通過的受控外國公司CFC相關法規，也預計將於2022年資金回台專法落日後施行。加上因應現今多變的政治及經濟局勢，例如各種全球貿易戰所帶來的衝擊，跨國企業必須提早思考因應策略。

曾博昇指出，在這樣的背景下，許多跨國企業策略性地調整全球交易模式與投資布局，以降低這些變化所帶來的各種衝擊。在轉型的過程中，企業必須思考如何調整公司稅務治理模式，這使得國際稅務管理複雜度大大提高。

2020資誠國際租稅盃個案分析競賽獲獎隊伍如下：年度最佳團隊獎：中南財經政法大學「MVP」；最佳台灣團隊獎：台北商業大學「T.O.P.」；最佳大陸團隊獎：上海財經大學「Ready Player One」；最佳評審團獎：華東政法大學「三中全隊」。優選隊伍：華中科技大學「Ferryman」、政治大學「稅美人」、台北大學「會會去稅」、政治大學「捕鼠隊」、政治大學「venividiviki」、台北商業大學「肥宅與他的快樂夥伴」。

(工商 )