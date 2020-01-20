春季出國旅遊高峰期來臨，2019年第一季出國人數首度突破400萬人次大關，永豐銀搶端牛肉刺激刷卡！今年春節連假長達一周，再多請2天假就連休11天，可望造就一波出國旅遊高峰。永豐銀行表示，國人出國旅遊消費總支出逐年提升，每人每次出國平均消費已超過4.8萬元；看好出國消費商機，即日起推出國外消費、航空機票、免稅店刷永豐卡，累積刷滿新台幣2萬元並登錄，即享3%刷卡金回饋；到日本、韓國及美國以當地貨幣刷永豐卡，回饋最高更可達3.5%。

永豐銀行表示， 2020年第一季旅遊熱潮，即日起推出國外消費刷永豐卡，滿額回饋累積最高6.5％刷卡金。看準自由行商機，刷永豐卡在知名訂房旅遊網站訂房、購買旅遊商品等，也有特別優惠折扣。

近三年國人赴日、韓旅遊人潮占出國總人數35%以上，日本更成為出國旅遊首選；永豐銀行表示，旅客到日本BicCamera集團、三井集團購物中心、驚安殿堂?唐吉訶德等商場刷永豐卡滿額享10%免稅、最高20%購物折扣及5%刷卡金。另外，持永豐JCB信用卡在日、韓消費，不限金額以當地貨幣刷卡並登錄，再加碼回饋1.5%刷卡金。

國人偏好自由行觀光旅遊，近三年有近7成5民眾採自助方式出國旅行，從買機票、訂房、行程安排等都一手包辦。永豐銀行表示，即日起推出全年超值旅遊優惠，在agoda、Booking.com、Hotels. com、Expedia、AsiaYo等訂房網站刷永豐卡，最高享9折優惠；在旅遊票券網KLOOK輸入優惠碼以永豐卡付款，可享全站商品消費滿額折扣等專屬優惠

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