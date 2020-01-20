日盛首選基金經理人楊遠瀚今（20）日表示，中美簽署第一階段協議，貿易戰影響趨緩，不過雙方基本立場恐難以妥協，因此企業之間的攻防可能持續，如華為近期又面臨製造技術含量的疑慮，但雙方與全球經濟已受負面影響，且川習都期望持續鞏固本身的領導地位，為了經濟、利益與股市表現，預期再下重手的機率較低。

另全球各大央行皆以放寬貨幣政策來支撐景氣，近期中美歐經濟數據皆已好轉或止穩，搭配製造業開始補庫存與恢復資本支出，預期景氣熱絡程度將提升，且美國感恩、聖誕節消費表現仍佳，顯示內需仍具動能，中國政府則出臺政策對沖貿易摩擦風險的力度不減，並適時運用降準及定向降準等工具做調節，整體經濟表現不至於看淡。 楊遠指出，台灣方面則受惠貿易戰轉單使經濟表現相對較好，2020年不論是5G基地台或手機、半導體先進製程發展、英特爾、AMD、Nvidia新產品、資料中心需求等皆對電子業有利，總體環境方面，美伊戰事暫時和緩，後續仍須觀察，總統大選連任政策延續，而去年4Q財報可能受到匯率負面影響，操作上仍是不追高，並著重布局1Q動能強的族群與個股。

楊遠分析，看好產業方面，電子包括1. 5G相關PCB、網通、手機零組件及上游的wafer、MLCC、memory，2.中國仍積極開發半導體，去美化的IC、PA、IP服務仍具商機，3. AMD持續搶佔CPU市佔，Server新平台也推出，概念股受惠資料中心庫存去化且開始增加建置，加上低基期優勢，Server增長幅度大；傳產方面關注需求端帶動的族群包括生技、遊戲、運動休閒、食品，及有殖利率保護的金融、水泥。

(工商 )