「2020愛鼠一中新年市集（一中街年貨大街）」於19日下午隆重揭幕，為讓民眾開心採買年貨。台中市政府警察局第二分局為了讓民眾「鼠年平安行大運」，由副分局林志勇現場主持治（交）安宣導，且為了提高宣導效益，特別安排永興所警員王姵勛進行現場直播，與民眾逗趣互動，貼心的服務讓當天無法到場同樂的民眾也能同感現場熱鬧氣氛，進行有獎徵答時，現場民眾爭先恐後搶答，現場氛圍十分熱絡，達到最佳的宣導效益。

台中市政府警察局第二分局結合商圈年貨大街開幕舉辦大型治（交）安宣導活動，一開場就由最吸睛的警察大頭寶寶、大型重型警用機車及Q版迷你警用重機登場，大小朋友搶著拍照，超Cute的明星警犬Choco與JJ也到場表演，展現超專業技能，接著市長盧秀燕發放新春紅包、林志勇進行有獎徵答，一連串精彩的活動，讓現場氣氛嗨翻天。

民眾除了排隊拿紅包外，熱烈參與的盛況，充分展現出嬴獎品以博得新年好彩頭的企圖心，進行直播時，姵勛訪問民眾新年願望，大家一致都說「賺大錢！」，直播時並即興邀請市長入鏡，市長驚豔警方的用心，更感謝年節期間24小時不打烊維護治交安工作警察同仁，無私付出的辛勞。

警方提醒民眾，在辦年貨時，除了謹慎保管個人財物，財不露白，更不能將機車置物箱當作保險箱。而在接獲自稱網路賣家或銀行客服、來路不明的來電及訊息時，更需要透過再三確認，以避免遭到詐騙。

(中時 )