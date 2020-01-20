早前傳出金秀賢要在玄彬和孫藝真主演的《愛的迫降》客串一角，當時就引發觀眾好奇，他究竟會如何登場；昨日播出的第十集中，玄彬的部下被派往南韓出任務，金秀賢頂著他在電影《偉大的隱藏者》中的呆萌香菇頭和招牌綠色運動服突然出現，以前輩之姿指導北韓軍人如何融入南韓生活，７年前的電影角色毫無違和地與《愛的迫降》銜接，觀眾也不禁大讚劇組的巧思。

金秀賢客串《愛的迫降》，以前輩之姿指導北韓軍人如何融入南韓。（圖／翻攝自網路）

懷孕中的崔智友也將客串一角。（圖／中天提供）

金秀賢在《偉大的隱藏者》中飾演派駐到南韓的北韓間諜，為了隱藏身分，他化名「房東九」裝瘋賣傻，在《愛的迫降》中他依然維持這個設定，金秀賢對著玄彬部下表明身分，稱自己比他們早到南韓很多，但一直沒接到返國的指令，只好繼續留在南韓，講話時他遇到熟人，還不忘「變臉」裝傻，堅持人設。

除了金秀賢，待產中的崔智友也將在《愛的迫降》客串一角，劇中朝鮮軍人金舟墨是她主演的電視劇《天國的階梯》忠實粉絲，不少人預測她將以本人的身分出現，經紀公司也已證實預計於5月生產的她會在今天（20日）進行拍攝，不過只會拍到上半身而已，觀眾無緣看到女神懷孕的模樣。

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(中時電子報)