台大生醫分院院長余忠仁（左）致贈感謝狀給竹玉國際同濟會會長葉貴連（右二）。（羅浚濱攝）

台大醫院竹北生醫園區分院去年底開幕後， 陸續增添相關設施，20日舉辦「鼠不盡的愛 轉動幸福」就醫無礙新春愛輪椅捐贈式，由竹玉國際同濟會會長葉貴連率會員捐贈50台輪椅，提供行動不便的民眾就醫利用。

台大醫院竹北生醫園區分院院長余忠仁表示，生醫分院從去年底開幕以來，已提供多科門診與住院服務，今年起陸續有急診、開刀房、心導管室及加護病房等急重症醫療醫服務，就醫病人勢必增加，感謝竹玉同濟會捐贈輪椅，照顧行動不便病人需求。

竹玉國際同濟會會長葉貴連表示，同濟會去年6月已號召竹苗區分會捐贈209台輪椅予竹苗地區醫護相關單位，聽聞台大醫院竹北生醫園區分院去年底設立提供醫療服務，會員們慷慨解囊響應輪椅捐贈活動，將善心化做具體貼心服務，讓到院民眾感受社會溫暖。

余忠仁致贈感謝狀給葉貴連會長及會員暖心協助，表示生醫分院將秉持取之社會、用之社會原則，妥善運用來自各界的善心，也希望藉由此次活動拋磚引玉，邀請更多企業協助，攜手打造友善舒適的就醫環境及醫療品質。

竹北市長何淦銘、縣衛生局長殷東成、縣府社會處副處長許瑜庭及縣議員吳旭智等人出席與會，共同見證此一傳愛活動。

(中時 )