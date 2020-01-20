三星顯示器（Samsung Display）周一證實，公司考慮在印度興建一座工廠，但未進一步說明相關細節。

三星顯示器是三星電子的面板供應商。此前媒體報導，根據三星本月初向印度公司註冊局（RoC）提交的監管文件，三星將投資逾5億美元，在新德里郊區興建在印度的第一座智慧手機顯示器工廠。該公司在文件中表示，這座工廠將生產智慧手機和其他各式電子裝置使用的顯示器。文件中亦披露，三星已經將其諾伊達工業區（Noida）現有工廠的部分土地分配給新工廠。

2018年三星在諾伊達工業區開設第一座工廠，宣稱該廠是全世界最大的手機工廠。三星承諾對該廠投資約7億美元。在印度興建面板廠，將有助於三星進一步提升在本地生產智慧手機零組件的能力，並獲得新德里當局提供的一系列稅收優惠。

根據產業公司Counterpoint，目前三星在印度是僅次於小米的第二大智慧手機廠，其去年第三季在印度的市占率從第二季的25%跌至20%。

(時報資訊)