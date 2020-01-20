藝人歐陽娜娜因為外貌可愛，加上拉得一手好琴，讓她火速在大陸竄紅，更累積一票死忠粉絲，不過人紅事非多的她常遭網友抨擊，近來因為一副耳環登上微博熱搜，被網友質疑根本是買榜。

歐陽娜娜微博PO出照片，只見她穿著毛衣拿著樂器，對著鏡頭擺出燦笑，耳朵掛著垂墜式流星耳環相當顯眼，沒想到照片PO沒多久，「歐陽娜娜流星耳墜」此關鍵字立刻登上微博熱搜，甚至一舉進入排行榜前十名，不過多數網友不買帳，痛批：「絕對又是買的」，紛紛留言圍剿：「誰願意看天天買熱搜刷存在感的人 」、「每天熱搜就是一些時裝照，到底進演藝圈要做啥」。

歐陽娜娜照片登熱搜卻被質疑買榜。（圖／微博）

人紅是非多的歐陽娜娜，可說是成為大陸網友攻擊首要目標，像是去年跨年在江蘇衛視主持跨年，口誤將「蒞臨」用於自身，遭大陸網友砲轟「沒文化真可怕」，高以翔猝逝時，在微博轉發文要同行「保護自己，愛護自己」，結果被網友砲轟沒資格說這個，還揚言要她退出演藝圈。

(中時電子報)