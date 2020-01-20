大陸車市近年產銷成績慘澹，但工信部20日指出，今明兩年將會是汽車產業企穩築底的關鍵時期，預估2020年汽車產銷規模能維持約2,500萬輛，緩解逐年下滑的減速甚至力求與2019年規模持平。

路透報導，工信部部長長苗圩20日表示，大陸汽車行業經歷28年正增長後，在2018年首次出現產銷量負增長。不過2019下半年來，在相應措施實現以及企業應對下，汽車產銷量降幅有不斷收窄。

苗圩認為，今明兩年是汽車行業築底的關鍵時期。2019年大陸汽車產銷規模分別為2,572.1萬輛和2,576.9萬輛，年減7.5％、8.2％。苗圩指出，2020年產銷規模能維持在2,500萬輛左右，實現略微負增長甚至零增長。

不過苗圩也強調，現在產業仍有新能源車補貼退坡、傳統汽車排放升級等短期影響，以及行業顛覆性技術缺失、創新能力有待提升等長期問題。

對於新能源車退補問題，苗圩表示，原本預計在2020年底之前新能源車補貼完全退出，今年仍在研究退坡政策，可能會更平緩一點。

(工商 )