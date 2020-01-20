百貨公司大年初一發福袋不僅是民眾福利，也成為部分民眾相約熬夜守歲的節目之一，台南市後火車站一家百貨公司鼠年福袋限量600份，除了等值折價餐券，另有人人有獎的5種商品任抽一種，當天中午還抽5萬商品券，預計將有民眾徹夜守歲排隊。

往年各家百貨公司大年初一發福袋，因為物超所值，總是有民眾排隊搶購，成為部分民眾過年守歲的節目之一，後來有百貨公司採行福袋預購方式，年初一門口熱鬧的排隊人潮大幅減少。

台南大遠百公關處長吳美誼表示，百貨業者過年期間最需要熱鬧人氣，福袋發送是吸客方式之一，今年每個福袋1000元，袋內除有等值的折價餐券，另有一面紅包牆，供購買顧客任抽一袋，袋內分為5種商品，人人有獎，最大獎是蘋果11代128Ｇ手機，價值2萬多元，最小獎也有清淨機，價值3800元。

購買福袋的600位顧客，當天中午還有另一項抽獎，業者將抽出最大幸運兒，中獎者可獲得5萬商品券。吳美誼表示，傳統福袋發送方式，仍為百貨業帶來人潮，也提供民眾一個除夕守歲的活動節目。

(中時 )