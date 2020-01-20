宏碁（2353）2020亞太區Predator第三屆電競聯盟大賽總決賽名單陸續出爐，最後一場的初選賽事19日於印尼落幕，此次亞太區有17個地區共4,548組隊伍報名參賽，其中28組隊伍脫穎而出，將參與於2月22、23日於菲律賓馬尼拉所舉辦的總決賽，挑戰高達25萬美金的總獎池。

宏碁持續致力於電競領域的多元市場，市調機構預估2020年電競電腦市場將成長4％，宏碁也將繼續投注資源。此回在菲律賓所舉辦的亞太區Predator第三屆電競聯盟大賽，也是宏碁第一次舉辦售票型電競賽事，截至目前為止VIP及熱門座位區已全部完售，連同其餘區域座位已售出超過14,000張門票，顯見Predator電競聯盟大賽在遊戲玩家心中的地位。

此外，為貼近玩家提供完整電競體驗，宏碁於去年推出Planet9電競社群平台，打造全球獨家的平台功能，今已開放新一波封測名額，更將於1月30日開放平台公測體驗，滿足玩家策略、戰略再升級的期待，帶領玩家一起感受熱血激昂的Planet9電競社群平台。

(工商 )