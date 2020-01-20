游詩璟最近趁拍戲空檔開始經營個人頻道，當起youtuber，拍攝、剪輯、上架一手包。因之前拍八點檔趕戲鮮少出國，她連日本都沒去過，最近游詩璟終於「說走就走」體驗新加坡瘋狂之旅。

有別戲劇作品中精明兇悍或是外放活潑的個性，游詩璟說她生性內向，不懂跟不熟的人說話，拍戲空檔都是窩在家裡，只跟固定朋友出去，剛開始經紀人也不相信，幾次公司聚會，發現她真的不太好聊，也放棄叫她參加聚會。

游詩璟在《炮仔聲》改邪歸正後，戲份暫告一段落，一面嘗試其他演出機會，一面也專注經營自己當youtuber。游詩璟說，過去自己是個連電腦都沒有的人，為了學習剪輯，她先花八萬元買了電腦，再自己從「小影」開始研究起剪輯、音效等等，這一碰完全停不下來，包括連睡覺都在想那顆鏡頭應該接那個鏡頭比較好，最高紀錄一剪就剪到一天一夜，九個小時沒離開電腦前，導致她大過敏，免疫力失調到看醫生。

游詩璟在新加坡每天完妝出門，卻完全沒豔遇。

不過，處女座的她要做就做到好，還真被她研究出各種剪輯，並自創頻道「Joyce94游詩璟」，她首推瘋狂新加坡之旅，記錄自己從臨時起意去新加坡過耶誕，再臨時起意續留到新加坡跨年，沒計畫的行程大大挑戰自己安定的個性。影片內容獲得很多粉絲的回應，紛紛留言期待下一集，也謝謝她的介紹，讓同樣是出國聳的他們，也能跟著游詩璟的影片用眼睛出國，滿足一下。

游詩璟說，自己出道以來，幾乎都在拍戲，這幾年才開始出國旅遊，朋友聽到她至今連日本都沒去過，韓國也是去年跟著節目去錄影才經歷，笑她很俗。這次為了新加坡瘋狂之旅，平常鮮少化妝的她，還特地每天化好妝，弄美美的出門，期待新加坡豔遇，結果從耶誕節等到跨年，一個豔遇都沒有，同行閨蜜都已經豔遇兩次，讓她直呼太丟臉，大笑說:「可能我不合當地口味吧？」

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(中時電子報)