總統蔡英文今（20）日接見「108年農村領航獎得獎者」，肯定所有得獎者都是推動農村再生的英雄，她表示，政府未來4年的計畫中，運用行銷跟技術，讓農業升級成「新農業」，是最主要的目標之一。在冷鏈、加工、物流方面，都會持續強化，希望在農村打造6級化產業鏈。

蔡英文表示，這幾年來，每一次到農村去，都覺得現在農村的發展越來越豐富，也越來越多元。現在地方農村可以多元發展，並且充滿活力創意，最重要的功臣就是在地方上用不同的方式促進農村活化，賦予農村生命力，推動農村再生的農村英雄。而所有農村領航獎的得獎者都是農村英雄，扮演著關鍵角色，非常感謝得獎者對農村的努力和貢獻。

蔡英文強調，台灣農業在農委會主委陳吉仲帶領之下，產量跟外銷都創下非常好的紀錄。未來，政府會繼續跟大家一起努力，讓農村更有活力、魅力，讓農民獲得更多保障，有更多發揮創意的機會，也要讓農業繼續加值、升級。

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(中時電子報)