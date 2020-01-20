宋瑋莉於20日上午至基隆喜朱橋謝票，並重申市民的權益她始終放在心中最重要的位置，她更會繼續陪著市民一起打拼。（吳康瑋攝）

2020大選結束，不少候選人陸續掃街謝票，基隆市國民黨立法委員候選人宋瑋莉輸給民進黨籍立委蔡適應，於20日上午在田寮河出海口的喜豬橋進行謝票，現場的支持民眾絡繹不絕，上班的車輛經過也紛紛搖下車窗向她打氣，宋瑋莉也重申，市民的權益她始終放在心中最重要的位置，她更會繼續陪著市民一起打拼。

基隆市立委選戰「藍綠對決」，國民黨候選人宋瑋莉雖然輸給民進黨人氣立委蔡適應，但她的人氣仍然居高不下。宋瑋莉上午在喜豬橋穿著一席紅色的帽踢，並以九十度的鞠躬，向支持的群眾致上最崇高的感謝，現場更有不少在地的婦女支持者前來力挺，為她加油打氣，一展高人氣。

針對未來動向，宋瑋莉指出，自己本著市議員的責任感，將會盡本分為市民爭取更多的權益，並以專業的角度來監督市政、預算，力拼將基隆城市功能再次提升，她指出，自己為基隆這個港邊搖籃培養出來的民意代表，更是與基隆共同生長、茁壯，也最了解基隆的民意代表，她並強調自己的「歸屬」就在基隆，所以哪裡都不會去，我會守護在我的家「基隆」，更不管接下來身為什麼樣的角色，對於家園的政策堅持，是絕對不會改變。

媒體追問在選前所期望推出的政策，是否會因此流標，宋瑋莉指出，現在談幾年後的事都是預想，但是我們的堅持、對改善家園政治理想是從沒有中斷，並也保證自己會以最大的努力持續改善基隆在地的民生問題，她強調，「基隆就像瑋莉自己的家，為基隆在地權益做打拼，更是瑋莉一向最注重的義務」。

看到支持的民眾湧現對她展現的支持，她坦言自己嚇了一大跳，但也謝謝所有人曾經給自己的支持與鼓勵，也要親口告訴支持者，她還會繼續努力，還有很多事情要做，也希望能有很多的伙伴一起努力。

(中時 )