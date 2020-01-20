陽明海運(2609)所屬乾明輪(YM MANDATE)於2019年的最後一天，承載著有台灣「國民水果」之稱的芭樂自高雄港啟航前往位於太平洋彼岸的美國，並已於今年1月14日抵達洛杉磯港，這是在去年10月美國農業部動植物衛生檢疫局正式公告台灣芭樂獲准輸往美國後，第一只海運至美國並通過其境內檢疫程序的芭樂冷櫃。

亞熱帶地區尤其台灣所生產的芭樂特別受北美人士的青睞，但由於台灣為東方果實蠅、瓜果實蠅和南瓜實蠅的疫區，過去難以將芭樂銷至美國，如今，只要符合美方檢疫的要求，即可將台灣的芭樂送至美國各大賣場，讓當地消費者品嚐到台灣熱帶水果的風味。

陽明海運為確保能將台灣芭樂打入美國市場，持續與客戶進行密切溝通，相關業務部門及船務人員透過不斷地協調，全程掌控溫度變化，確保在芭樂運抵美國的航程中，以低溫殺蟲處理技術(Cold Treatment)讓芭樂中心溫度連續17天保持在攝氏1度以下，並指派團隊專案協助貨主於冷藏貨櫃到港後能順利進行檢疫，將台灣優良產品以業界最高標準外銷美國。

陽明海運長久以來積極精進冷凍貨櫃的運送服務，此次透過團隊合作克服技術上的困難，以低溫殺蟲技術(Cold treatment)搭配目前業界最新的水果保鮮技術Active CA(Controlled Atmosphere)，為陽明海運低溫冷藏運輸設下重要里程碑，本次成功獲認具備承運需嚴格控溫的生鮮貨櫃能力，未來可望在全球冷鏈市場需求急速成長的趨勢中更創商機。

(時報資訊)