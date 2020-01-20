台積電遭美國點名，國防與尖端技術晶片需在美國生產，這件事雖然台積電澄清：目前沒有赴美設廠計劃，但未排除可能性。但台積電在美國本來就有設有名為WaferTech晶圓廠，目前媒體已報導，為蘋果的iPhone和iPad生產A系列晶片，將來可能會在美國生產。

美國科技新聞網站9to5mac報導，企業以不確定的答案，來回應政治壓力的做法，在商業運作上並不罕見。政治人物上台下台，用「正在評估其可行性」這類的說法，就可以回應政治上來的壓力，而台積電目前正是如此做。

儘管台積電還不確定會不會在美國生產晶片，但它預測今年會強勁增長。而蘋果的A14晶片，也確定將全數交由台積電，在今年第二季量產，蘋果的晶片如果在美國生產，也將具有削弱政治壓力的效能，這是台積電很可能採行的一步做法。

台積電總裁魏哲家表示，預計到2020年，全球晶圓代工市場將增長17％，超過整個半導體行業的8％增長。台積電今年的銷售成長率，也將超過整體晶圓代工市場的成長率。其中一個因素會是，由於開始支援5G，預計今年iPhone銷量將激增，帶動台積電的成長。

(中時電子報)