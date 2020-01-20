蘇逸捷6年來透過職務再設計幫助近400位中高齡勞工延續職場生命。（曹婷婷攝）

「有沒有人說過你很像明星？」75年次擁有高挑身形的勞動部雲嘉南分署台南就業中心就服員蘇逸捷，運用「職務再設計」方案營造友善工作環境，6年幫助近400位中高齡勞工排除工作障礙，讓這群勞工續留職場、發揮價值，工作表現深獲廠商與民眾肯定，去年曾獲模範勞工，亮眼外型更讓她受到不少注目。

大學外文系畢業後，蘇逸捷曾做過電信門市與客服人員工作，因緣際會進入台南就業中心，專責「職務再設計」相關業務，因工作性質需要拜訪廠商、訪視與服務民眾，喜歡與人互動的她做來得心應手，6年來已協助90家廠商申請該方案，幫助近400位中高齡民眾續留職場，延續其工作生命，備受讚許，去年她也為此榮獲模範勞工。

「看到服務對象的笑容，再辛苦都值得」！她透露，因為家裡也是開工廠的關係，格外能夠體會中高齡勞工辛勞，所以更有同理心去服務中高齡民眾。蘇逸捷說，許多中高齡勞工都是家庭經濟支柱，只要企業能多給中高齡勞工機會，營造友善工作環境，他們就有更多揮灑空間。

蘇逸捷說，因應高齡化趨勢，希望更多企業了解「職務再設計」方案的好處，透過申請方案，不僅協助中高齡勞工工作更有效率，也有效提升企業產能，達到留才效果；未來她也會持續進修、強化專業能力，「要繼續幫他們hold住幸福」。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，「職務再設計」方案主要目的是協助排除中高齡勞工因老化過程導致體能下降造成的工作障礙或不順暢，項目包含改善工作設備、提供就業輔具、調整工作方法及流程等，每一案可補助企業最高10萬元。

受惠於這項方案的日揚科技副總經理楊鴻津，很感謝蘇逸捷幫忙，他說，公司透過職務再設計方案改善工作環境、並提供輔具給中高齡勞工使用，不僅減輕工作負擔，也提高工作效能，公司整體營運績效比往年成長5-10％。52歲員工邱芳仕也說，工作需常搬重物，對身體負擔很大，自從有了輔具，工作更加輕鬆愉快。

(中時 )