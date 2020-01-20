新北市45歲范姓男子，17日下午持槍闖入樹林區八德路上資源回收廠，以槍威嚇女會計交出現金，會計嚇得不知所措，只能配合將4萬5000元交給范嫌，警方接獲報案後於12小時內將他逮捕，但范男早將贓款揮霍殆盡，全案依強盜罪嫌移送法辦。

警方調查，17日下午4時許，范嫌開著借來的車輛進入八德路資源回收場，一進入辦公室就持槍恐嚇，要求女會計交出現金，女會計擔心范嫌對她不利，只好拿出抽屜內的4萬5000元交給范嫌，范嫌得手後則駕車往桃園方向逃逸。

范男17日下午持槍搶資源回收場，得手4萬5000元贓款，於12小時內揮霍殆盡。（圖／翻攝畫面）

樹林警方接獲報案後成立專案小組，向附近警方通報車牌號碼協尋，桃園保大隔日凌晨2時許發現范男蹤影，當場將他逮捕，更在范男身上找到改造手槍和4發子彈，交由樹林警方帶回偵辦。

據了解，范男有多起毒品前科，日前才剛因強盜案出獄，他供稱是因年關將近，在外積欠多筆債務，他無力償還才選擇行搶，贓款已拿去還錢和揮霍殆盡，但此說法不被警方採信，訊後依強盜罪嫌移送法辦。

(中時電子報)