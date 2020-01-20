民眾黨19日公布立院黨團助理徵才文宣，開出法案研究助理薪資3萬5000元以上、行政助理薪資3萬元以上的待遇，還附註需要2年以上經驗，低於朝野立委助理薪資水準的徵才廣告，不只遭網友狂酸「太可憐」、「阿伯好節省哦」，更讓立院老助理看不下去，直嘆「難道這就是民眾黨的立院起手式？」「別再拉低助理薪資了」。

原先還辯稱3.5K應是助理薪資中位數的民眾黨首屆立院黨團總召、不分區立委當選人賴香伶，接著改口將在上任後，要求修正待遇，並遊說各黨團委員支持，讓國會助理在優質的勞動環境下發揮專業。

賴香伶坦言，最近黨團招募助理起薪3萬及3萬5000元是否合乎行情，引起討論，她研究了公費助理的進用規定，在《立法院組織法》第32、33條有限定人數及匡列金額，各委員辦公室置助理8至14人、合計約41萬，黨團置助理10至16人、合計約52萬。

賴香伶說，在這樣的預算限制下，若民眾黨立委想進用多位資深助理的薪水，就會產生排擠效果，更何況立院還規定，必須進用最低人數，他們設定3萬元以上的起薪，就是在制度上受限的平衡考慮。

但賴香伶也說，近年公務員調薪、基本工資調漲，都有一個幅度，在公費助理費的編列上為何沒有調整，難道沒有人提過要修法嗎？賴香伶承諾，她上任後主張要就《立法院組織法》的公費助理人事員額及待遇進行修正，也會遊說邀請各黨團及委員支持，讓國會助理在優質的勞動環境下發揮專業，與國會議員一起合作。

目前正在歐洲參訪的柯文哲則表示，對於立法院助理的薪資詳情不知情，可能要黨團自己去處理，但我個人是主張不要低薪啦！他覺得民眾黨立院助理應可以雇最少的人、將薪水拉高一點。但柯P此言一出，又讓朝野立委助理嘟噥，「若是以縮減助理名額方式擠錢，不擔心助理會做到累死嗎？」

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(中時電子報)