1月18、19日是日本職業籃球B.League的明星賽周末，除了灌籃大賽、全明星賽之外，本次三分球大賽是看點之一，除了許多射手會參加之外，還有一名仿生AI籃球機器人「CUE4」會參賽。

本次B.League的三分球大賽，總共除了有6個參賽者之外，還有一台AI機器人CUE4會參賽，它是由一個豐田的工程師在業餘時間所研發出來的，CUE是這個試作機的代號，4則代表這是第4代版本。

CUE4作為三分球大賽的第一個參賽者上場，可以看出這台機器人製作的相當用心，手掌做的非常巨大，可以讓直接將球抓起，讓人有種看到Kawhi Leonard的錯覺，在投籃動作部分也做的相當有細節，不只是單純將球拋出，而是連膝蓋的動作也重現的相當完整，而且可以自行移動到下一個投球點。

不過他的命中率不算太好，25球的機會只進了10球，拿下了12分，跟同場較勁的射手們相比，是稍微遜色了一些，不過還是擊敗了一名職業選手佐藤喜大郎，從這也能感覺到日本在仿生機器人這一塊的用心，說不定在未來可以看到機器人籃球比賽也說不定。

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(中時電子報)