台中市1對年輕男女17日凌晨在大馬路上演活春宮，遭目擊民眾全程拍下，女子甚至加碼演出，將外套脫掉，全裸趴在引擎蓋上，毫無遮掩與男子「奮戰」，警方以車追人找到男主角到案說明，依妨礙風化移送，據悉，男主角嘿咻對象不是正宮，而是酒店妹，春宮哥雖自稱忘了她是誰，但警方仍積極追查，絕不放過。

這件馬路公然激情愛愛的事件，發生在17日凌晨約三點多，地點在台中市北屯區軍功路、東山路口，片中男女下半身不斷磨蹭、擺動，周末凌晨路上人車仍不少，男女不顧路人圍觀，在路口紅綠燈桿下「直接來」，激烈動作讓目擊民眾大驚，直呼「太誇張了，直接在路上打炮耶」，拿起手機全程錄下。

這對男女在路邊啪啪啪，彷彿進入無人境界、女子歡愉尖叫，2人還移動到斑馬線上持續「二輪戰」。民眾驚見這幕頓時愣住，有目擊者懷疑這對男女是否喝醉酒，才把馬路當炮房？但2人行徑明顯涉及妨害風化。

這段影片在臉書社群不斷瘋傳，駕駛BMW男子先將車輛違停路口，與1名女子下車後，竟在人車往來的路口公然嘿咻，讓民眾直呼太不可思議。由於兩人行為以涉妨礙風化，警方以車追人，發現車主是家住台北的32歲男子，並在18日晚間10點多到案說明，據悉該男子由妻子陪同一起到警察局做筆錄，唯正宮氣到不肯下車，還罵他，這下出名了。

男子到案後深表後悔，表示影片傳開後老婆很火大，警方也在訊後依妨害風化罪嫌將他函送法辦，而影片長髮女子，是一名酒店妹，但男子辯稱當時喝酒，且事隔多日，無法確認是那家酒店女子，警方將積極追查，絕對不會放過，並呼籲民眾，該影片若四處散發，也可能觸法。

(中時 )