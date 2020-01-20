農曆春節要準備團圓年菜、居家環境佈置、走春拜年伴手禮，在採買的同時，如果有機會把10萬現金、Gogoro 2電動機車、Asus Zenbook 筆記型電腦抽回家，94要用「台灣Pay」掃碼付款衝一波，試個手氣樂透一下吧！

自108年12月16日起至109年3月15日止，「台灣Pay」加碼舉辦抽獎活動，透過「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP綁定金融卡，以掃碼購物，單筆消費滿94元就能獲得1次抽獎機會，滿188元則有2次機會，以此類推，消費越多、中獎機率越大。獎項內容包含，最大獎抽出1人贈送現金10萬元，貳獎則有3人能獲得市價約73,800元的Gogoro 2電動機車，其他還有Asus Zenbook UX430UN筆記型電腦、BenQ 40吋LED液晶顯示器、Apple AirPods 2及便利商店禮券(或商品卡)500元等近300項超值好禮。

「台灣Pay」除了在四大連鎖超商、全聯、頂好、屈臣氏、美廉社、聖德科斯、JASONS超市，是採買年菜或伴手禮時的支付工具外；在走春拜年時，搭乘台灣大車隊、大都會車隊、嘟嘟房停車及高鐵網路購票時也可使用；如果想家居或個人換個造型，到特力屋、生活工場、建國花市、小林眼鏡、大學眼鏡及中天眼鏡，買個新品轉換心情，也可順便體驗一下最潮的掃碼支付方式；與好友相聚，到路易莎、鮮茶道、五十嵐、頂呱呱也記得拿出「台灣Pay」輕鬆付款，只要滿94元的小額消費，也同時享有抽好禮的機會。現在請趕快下載18家金融機構的「行動銀行」APP或可綁定17家金融機構金融卡的「台灣行動支付」APP，體驗掃碼購物的便利性再把好禮帶回家。

(中時電子報)