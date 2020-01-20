「魔幻考古沙坑」也強勢回歸，即日起到新北考古公園就能玩得到，邀請民眾一同到十三行賀新年。（戴上容攝）

春節將至，新北市立十三行博物館舉辦系列春節活動，初二到初五連續4天表演不間斷，兒童天團、人氣美聲輪番上陣。「魔幻考古沙坑」也強勢回歸，即日起到新北考古公園就能玩得到，邀請民眾一同到十三行賀新年。

十三行表示，2月6日至9日下午2點半於博物館入口廣場有不同主題演出，陣容超強天天都精采。初二由兒童界天團「如果兒童劇團」打頭陣；初三邀請「吉他詩人」董運昌與太魯閣創作歌者鍾一好，以太魯閣古調結合新民謠，帶給聽眾原味十足的新春午後；初四由入圍2019金音獎的「唐貓樂團」、《聲林之王》人氣歌手吱吱，帶來多首膾炙人口的代表作品；初五歡樂馬戲團、魔梯形體劇場「大頭仔」精彩雜耍，為開工前帶來熱力十足的表演。

連假期間每天辦理「老鼠愛搗米」讓民眾享受原住民豐年祭氛圍，共享鼠年喜氣；「史前獵人」體驗原住民族象徵成年與勇敢的射箭狩獵，配合特展與十三行人文化的闖關遊戲「筊筊有禮」及「投壺抱禮」，民眾只要完成擲筊與投壺挑戰可兌換精美小禮；初二開館贈送前168名入館的民眾新春福袋，內含多項十三行文創商品。

2019新北兒童藝術節中好評破表的「魔幻考古沙坑」，即日起在新北考古公園強勢回歸，享受考古挖掘樂趣與藝術科技體驗，讓小朋友玩到不想回家。十三行博物館新春期間僅除夕(1／24)、大年初一(1／25)休館，初二至初五(1／26-1／29)每日上午9點30分開館至下午5點，歡迎民眾一起到十三行走春喜迎新年。

(中時 )