寒假旅遊旺季將至，交通部觀光局依據「發展觀光條例」第43條，今日公告去年6月28日至今年1月20日間，全台有21家旅行社營運狀況有問題，其中9家被廢止旅行業執照、1家勒令停業、11家申請解散，呼籲跟團時多注意。
一、 廢止旅行業執照9家：
1、嘉華（新北市，經中華民國旅行業品質保障協會【下稱品保協會】公告出會，未依規定補繳保證金）
2、美兆（台北市，暫停營業逾6個月，且未依規定向本局報備）
3、凡羽（新北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）
4、上上國際（台北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）
5、山水龍（桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）
6、楓葉（新竹市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）
7、景山國際（桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）
8、錦忠（雲林縣，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）
9、海鑫（澎湖縣，經經濟部廢止公司登記）
二、 勒令停業1家：
協杰國際（台北市，發生財務困難，營運異常，顯有損害旅遊消費者權益）
三、 申請解散11家：
三順（台北市）、旅拓國際（台北市）、三上（台北市） 、微笑（台北市）、復華國際（台北市）、地球家國際（新北市）、悅達（新北市）、唯樂（台中市）、寶龍（雲林縣）、佳龍（高雄市） 、統順（高雄市）。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。