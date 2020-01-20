寒假旅遊旺季將至，交通部觀光局依據「發展觀光條例」第43條，今日公告去年6月28日至今年1月20日間，全台有21家旅行社營運狀況有問題，其中9家被廢止旅行業執照、1家勒令停業、11家申請解散，呼籲跟團時多注意。

一、 廢止旅行業執照9家：

1、嘉華（新北市，經中華民國旅行業品質保障協會【下稱品保協會】公告出會，未依規定補繳保證金）

2、美兆（台北市，暫停營業逾6個月，且未依規定向本局報備）

3、凡羽（新北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

4、上上國際（台北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

5、山水龍（桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

6、楓葉（新竹市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

7、景山國際（桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

8、錦忠（雲林縣，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

9、海鑫（澎湖縣，經經濟部廢止公司登記）

二、 勒令停業1家：

協杰國際（台北市，發生財務困難，營運異常，顯有損害旅遊消費者權益）

三、 申請解散11家：

三順（台北市）、旅拓國際（台北市）、三上（台北市） 、微笑（台北市）、復華國際（台北市）、地球家國際（新北市）、悅達（新北市）、唯樂（台中市）、寶龍（雲林縣）、佳龍（高雄市） 、統順（高雄市）。

(中時 )