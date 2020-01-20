繼去年底領先同業公布2020年平台全年零手續費之重磅優惠後，在農曆春節前夕，「鉅亨買基金」再次推出「鼠年好利High」新春歡慶活動，無論新舊客戶人人都能領取鉅亨大紅包，在活動期間內，新舊客戶不僅能領一次5168點紅利，天天登入「鉅亨買基金」，還能天天領取紅利168點，紅利點數可抵申購手續費，全平台基金皆適用。

「鉅亨鼠年好利High」活動期間從2020年1月18日至2月20日，舊客戶在活動首日即送5168點紅利，活動期間天天登入「鉅亨買基金」，天天再領168點紅利；另外，在活動期間開戶完成之新客戶，完成開戶隔日可領5168點紅利之外，也同享天天登入、天天領取紅利168點的優惠。此活動最高可領紅利10,880點，相當於單筆申購181萬元基金可免手續費。至於手續費紅利點數折扣優惠，「鉅亨買基金」38家境內外基金品牌之全系列基金皆可適用，其中不乏知名的資產管理公司包括安聯、摩根、NN、摩根士丹利、鋒裕、PIMCO、貝萊德等，投資人可趁此時進場佈局，搶占市場先機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，全球投資市場利多消息不斷，包括中美完成簽署第一階段貿易協議、美國經濟表現亮眼、中國經濟數據轉佳、泰國計畫鬆綁第二房貸借貸條件刺激地產及經濟等，加上全球央行執行寬鬆貨幣政策，市場資金充裕無虞下，預期今年股市表現將優於債市。投資人可善用年終?金，在犒賞自己之餘，建議將其中的三分之一做為投資理財的資金，趁股市震盪之際，擇機進場佈局。

張榮仁分析，在國內基金交易平台的積極推廣下，國人使用交易平台進行基金買賣的人數大幅成長，「鉅亨買基金」去年申請開戶的人數即增長超過兩倍，平台總資產規模更大幅成長八成，顯示國人使用平台買賣基金已成為趨勢。基金交易平台除了開戶便利之外，全天候皆可下單交易，相當方便，加上申購手續費相對其他申購管道優惠，又可免信託保管費，無論從交易機制或交易成本，都是相當有利的基金投資管道。

目前「鉅亨買基金」平台推出多項優惠方案，包括全平台配息型、債券型及平衡型基金皆享零手續費，張榮仁提醒，想佈局股票型基金的投資人，可趁這次「鉅亨鼠年好利High」的優惠活動進行投資；不過，由於這次紅利點數的使用期限至2020年3月31日止，因此，想進場佈局的投資人要趕快把握機會。

(工商 )