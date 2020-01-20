年節將近，年終、壓歲錢將入袋，凱基證券建議，投資人可定期定額買股與時間複利的加乘效果，讓小錢滾出大財富。凱基證券提供投資標的逾200檔，也包括ETF、基金，更擴增至美股ETF；存股期間也可結合台股借券，活化閒置股票部位，如此一來，可擁股價上漲獲利、股息股利及借券收益等三重投資效益。

凱基證券表示，即使近年來金融市場震盪加劇，但台股依舊是新興亞洲市場中相對抗跌的股市，適合做為存股之標的。目前台股擁有多項優勢，包括本益比低（全球排名第五）、殖利率高（全球排名第二）及企業成長性佳等，如0050台灣五十ETF，若在成立初期就每月定期投入一萬元，至今可累積約345萬，年化投報率大約6～7％。

凱基證券表示，定期定額的投資範圍除台股股票及ETF、基金商品外，更擴增至美股ETF，提供投資標的超過200檔，堪稱同業之冠，每月投資3,000元且在線上操作即可完成交易設定。投資人在存股期間更可結合台股借券的服務，將持有的股票做出借，額外再賺取出借收入，活化閒置股票部位，如此可一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益。

(工商 )