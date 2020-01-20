「世界全壘打王」王貞治特展在春節期間從福岡巨蛋原汁原味搬來台灣，記者會上邀請棒協副理事長趙士強擔任嘉賓，趙士強回憶過去與王貞治的小故事，說到自己在青少棒時期，出國比賽後都會在日本轉機，當時一定會看巨人隊比賽，且王貞治與小球員答應要把球打向他們坐的右外野，該場比賽還真的說到做到，從此王貞治在趙士強眼中成了如同神一般的存在。

趙士強回憶自己在17歲時，當時王貞治正是連續2年打擊率、全壘打及打點「三冠王」的巔峰時期，只要代表青少棒去美國比賽，回程一定會到日本轉機，王貞治也會邀請小球員一起晚餐。

趙士強說，當時小球員請王貞治明天比賽加油，王貞治則回應，「我會打2支全壘打到你們坐的右外野！」沒想到該場比賽還真的打了雙響炮到右外野去，讓趙士強直說，「他在我心目中真的是神！」

此外王貞治先生對於台灣棒球貢獻良多，讓目前是棒協副理事長的趙士強非常感激，邀請球迷一同參觀「世界全壘打王」王貞治特展。1月25日至2月5日在台北三創園區展覽、2月8日至3月6日在台中文化創意產業園區，是唯一日本海外特展，除了王貞治的個人球衣等物品展出外，還有球員講座、棒球名人堂、OH棒球影片等豐富內容。

(中時 )