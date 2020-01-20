《三生三世十里桃花》推出續作《三生三世枕上書》，官方今（20日）釋出預告、人物海報，除迪麗熱巴、高偉光領銜主演，陳楚河、郭品超特別出演，預計將掀起追劇潮。

《三生三世枕上書》將於1月22日於WeTV獨家且同步播出。該劇講述了白鳳九（迪麗熱巴飾）和東華帝君（高偉光飾）之間兩千年的糾葛情緣，展現出二人幾經磨難仍然心如磐石的三生情深故事。

作為「三生宇宙」系列作品即《三生三世十里桃花》的第二部，《三生三世枕上書》自開拍就獲得眾多網友的關注。隨著觀眾對《三生三世十里桃花》鳳東CP的期待熱度，《三生三世枕上書》繼續啓用迪麗熱巴和高偉光演繹「鳳九」與「東華」的熾愛仙戀故事，大大滿足了觀眾對鳳九和東華的意難平，讓諸多網友紛紛表示「神仙選角」。

為打造鳳九與東華情牽三世的浪漫愛情，該劇在製作上製作用心，美術團隊耗時8個月搭建近100個場景，總佔地面積超過40000平方米；同時造型團隊為劇中主要演員共設計製作了近2000件服裝；從目前發佈的片花來看也能看出該劇逼真的特效，從富麗宮殿到山川秀美，從冰封雪飄到美奐之夢，劇集將觀眾想象中的太晨宮、青丘、梵音谷、阿蘭若夢境等場景完美還原。

三生情深，不負相思，《三生三世枕上書》 1月22日起WeTV正式獨家開播，首週週三、四、六晚間8點更新，1月30日起每週四至六，晚間8點更新，VIP搶先看6集。

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(中時電子報)