顏毓麟在中視、衛視中文台《想見你》中飾演腹黑角色引起觀眾討論，他在一場戲中，需要拿針扎進柯佳嬿（飾演黃雨萱）的脖子，拍攝時，顏毓麟直呼：「好緊張。」過程反覆測試扎針角度和力道，拍到脫口而出「心臟快要停了」。被害人柯佳嬿也是一臉怕怕，還不忘對顏喊話，「不要刺錯喔。」負責使壞的顏毓麟一扎完針便對著導演說：「討厭啦，以後這種事情還是你來好了啦。」

新一集播出後，最大爆點之一就是顏毓麟在《想見你》是繼柯佳嬿、許光漢後第三個同樣分飾兩角的演員，也因為角色個性太深沉，顏毓麟還特別參考腹語術的書籍，用盡心思去揣摩弟弟像是附身在哥哥身上的瘋狂行徑，顏毓麟靠著對角色的理解完全成功上身，連工作人員側拍時都說：「你不要笑，笑起來很可怕。」而他現場拍完則不敢看回放，「有種自己不認識自己的感覺，反而導演比較了解他。」戲外有著陽光燦笑的顏毓麟，完全不怕被定型，甚至開玩笑說：「可以挑戰黃秋生接班人。」拍攝之後是否會無法跳脫？顏毓麟沒有特別花時間抽離，只是回歸正常，把生活行程填滿，還去上了自己喜歡的木工和表演課程。

第10集尾聲是顏毓麟和許光漢的打鬥戲，這場戲也讓顏毓麟印象深刻，因為拍攝當天下過雨，地板溼溼的，工作人員得先想辦法弄乾地面，隨著許光漢被他打到趴在地上，一旁的花盆爛泥巴，還不小心沾到許的眼睛，這看在顏毓麟眼裡，內心有點不忍，覺得對許光漢簡直是二度傷害。接續2月2日要播出的第11集，顏毓麟的戲份仍舊吃重，他則是開玩笑地預告，「我自己都覺得很可怕，我先出國避風頭。」

該劇進入倒數爆點不斷牽動觀眾的心，收視也創下新高，19日所播出的第10集，4歲以上平均收視達1.55，收視觸及人數逼近65萬人，居同時段無線四台之冠。而每週六播出的衛視中文台也創同時段戲劇收視冠軍，創下13年收視新紀錄。

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(中時電子報)