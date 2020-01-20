買個二手沙發竟也能賺到意外之財？美國密西根州一名男子柯比（Howard Kirby），近日花費35美元（約新台幣1047元）在二手商店買一套沙發，運回家後竟意外發現裡面藏了一疊鈔票，金額高達4萬3170美元（約新台幣129萬元），但柯比最終決定把錢全數物歸原主。

據《福斯新聞》報導，柯比買回沙發後，覺得坐起來很不舒服，他的女兒好奇便將沙發座墊的拉鍊拉開，赫然發現裡面藏著一大疊白花花的鈔票。柯比發大財後，向律師諮詢他是否具有保留該筆款項的權利，律師則表示柯比沒有義務歸還4萬3170美元，在法律上他確實有合法權利能使用這些錢。

據《ABC》報導，柯比想了又想，最終還是決定將這筆錢物歸原主。二手商店經理默林（Rick Merling）從中協助，聯繫上沙發原本的主人，通知對方此事。

默林表示，原本的主人十分驚訝，因為那原先是祖父的家具，祖父過世後才請二手商店收走沙發，原本眾人以為就算裡面有藏東西，頂多就是一些照片，想不到竟有這麼多現金。默林透露，在二手商店裡顧客發現原主遺留在物品內的東西是常見的事，但他還是第一次看到有人將東西歸還。

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(中時電子報)