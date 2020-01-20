大陸福建省泉州市一名女子和閨密從車庫走出後，竟然從天上掉下了2把菜刀，讓2人嚇壞表示，「當時在用手機走得比較慢，要是再往前走一步，就會被菜刀砸中了」，隨後他們趕緊報警處理。

根據《海峽都市報》報導，事發於18日晚間9時，泉州洛江嘉琳廣場小區一名王姓女子和閨密剛從1樓車庫走出，突然有個東西從天上掉下「哐」的一聲，仔細一看竟是把菜刀，2人還沒回過神，竟然又從天上掉下另一把菜刀，且只距離她們2公尺遠，讓2人嚇得立刻報警。

警方獲報後趕到現場將菜刀取回，目前尚未公布詳細消息。當地住戶得知後也相當氣憤，因為這種事已經不是第一次發生，在去年7月時，9天內就發生了2起「掉磚頭」事件，一次砸傷住戶，另一次掉落在人多的泳池旁。

在去年類似事件發生後，社區物業管理公司曾2次提議安裝監控系統，但無法取得超過三分之二的住戶同意，所以遲遲沒有安裝。目前全案仍在調查中，希望能盡快找出肇事者，避免類似事件再發生。

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(中時電子報)