台灣大(3045)與旗下音樂串流服務MyMusic今(20)日最新宣布，即日起與全球最大演唱會娛樂公司LIVE NATION台灣分公司理想國(Live Nation Taiwan)合作，成為台灣電信業獨家官方合作夥伴，未來台灣大700多萬行動用戶，以及MyMusic超過570萬名會員，都有機會獲得理想國主辦活動之獨家福利，包括專屬購票專區、獨家保留席、藝人獨家見面會等，將享有優先參與權。

台灣大表示，近年來持續以行動支持台灣影視音產業發展，在「內容為王」時代，首部自製劇《雙城故事》風光入圍金鐘6項大獎，接下來包括大慕影藝《做工的人》、七十六號原子《七十六號恐怖書店之恐懼罐頭》等也將陸續推出，提升旗下影音串流平台myVideo獨家內容比重和優質戲劇涵量。

MyMusic近年也透過電競手遊《Garena極速領域》、華納與Tiktok《星聲量》選秀活動等創新異業合作獲市場關注，用戶數持續成長。台灣大與MyMusic成為理想國的電信獨家合作夥伴後，未來台灣大用戶與MyMusic會員就能擁有專屬購票專區，還能享有與表演者的獨家互動機會等。

本次與台灣大獨家合作的理想國為全球最大演唱會娛樂公司於2014年成立之台灣分公司，除了促成眾多國際巨星來台開唱，也時常舉辦西洋新秀藝人和英文喜劇脫口秀等多元表演，每年平均舉辦20至30場演出，為台灣觀眾帶來更多選擇與全新體驗。

(時報資訊)