清大、台大與曙光女中研究團隊的研究發現，現有的檯燈與教室燈光都太亮了，恐造成學生視網膜炎。（清大提供／陳育賢新竹傳真）

過去一般認為室內光線亮一點，可讓視力清晰、方便閱讀，且家長也會要求孩子的檯燈要亮一點，以免造成眼睛視覺吃力，但這些觀念都對了嗎？依清大與曙光女中研究團隊的研究發現，現有的檯燈與教室燈光都太亮了，恐造成學生視網膜炎。

清大教授周卓煇表示，要量化光線的傷害並不容易，必須先定義合理的用燈時間，如果以每次看書30分鐘為例，現代檯燈，無論是節能的日光燈（CFL），或是LED燈，都太亮了，不到30分鐘就可能引發「光照視網膜炎」。

曙光女中黃韻儒、楊沛璇與清大陳和新、李政霖的量測結果，色溫5600K的白色CFL，在101勒克斯照度下，只能看書29分鐘；色溫5300K的白色LED，在196勒克斯照度下，則只能看書13分鐘；若是再加上富含藍光的背景光，使用時間將再減少，因此若想要連續看書30分鐘而不傷眼，只能使用傳統低藍害的鎢絲燈，或是無藍害的燭光OLED燈。

同樣的，團隊研究也發現，現有教室燈光也都普遍過亮。如果教室燈光的合理使用時間為1堂課50分鐘，那麼，教室的座位中，只有前排兩側能安全閱讀超過1堂課，其餘位子的光線，都相對太亮，不需要50分鐘就可能會造成學生眼睛永久性的傷害。

根據量測結果，教室中央位置的照度約為150勒克斯，只能看書20分鐘，前排兩側的照度約55勒克斯，能看書55分鐘，成為最安全的位置。

研究團隊發現，光線亮度確實會影響閱讀清晰度，亮度越高，確實可以看得越清楚，但是過高的亮度，卻會較快對眼睛造成傷害。

周卓煇強調，真正需要的亮度，要根據閱讀字體的大小而定，若要看清楚12號字體，則需要40勒克斯的照度，字體較大，需要的亮度會較低，可看書時間較久。

若是以1次看書、辦公50分鐘為例，燭光燈（色溫1600K）可以點亮到400勒克斯，而典型白光（6000K）則需調降到50勒克斯，較亮的燭光，確實可以讓人更輕鬆看清楚較小的字體，對習慣用亮光看書，但是又害怕太亮傷眼的人，應該考慮使用低藍光或無藍光的照明。

(中時 )