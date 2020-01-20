新竹縣內灣和尖石假日經常塞車，預估春節期間每天將湧入1.5到2萬人的遊客量，轎車約6千輛，縣警局提出交通疏導措施，縣長楊文科20日偕同縣警局長黃家琦等人到內灣大橋現地勘查，期讓民眾年節出門遊玩通行順暢。

橫山分局長王文生表示，內灣和尖石風景區在除夕至初一的車流量不多，採由儀器自動，搭配交管員警手動號控管制，並針對易壅塞路段編排20名警力實施交通疏導。

初二至初五的交通壅塞，針對進入內灣尖石易造成壅塞回堵路段的台三線十分寮路口和120線，每日增排警力與民力共52人加強交通疏導，維持道路交通順暢。

同時，規畫台三線南下往尖石內灣風景區由十分寮路口走120線進入。台三線北上往尖石內灣風景區走竹35線替代道路。

春節期間內灣車潮眾多，縣警局提醒民眾可將愛車停放於距離內灣約1.2公里外的防汛道路，約可免費停放300輛汽車。

(中時 )