被視為奧斯卡風向球的美國演員工會獎（SAG Awards）今(20日)早頒發，南韓神片《寄生上流》拿下最佳電影卡司獎，是首部拿下這項大獎的外語片，另一亮點是，「小布」布萊德彼特和前妻珍妮佛安妮斯頓各自獲獎，兩人也在後台打招呼互相握手，世紀同框畫面相當難得。

《寄生上流》奪下最佳卡司獎。(圖／達志影像)

《寄生上流》不僅入圍奧斯卡最佳影片等6項大獎，之前在金球獎拿下最佳外語片，又在美國電影剪輯工會艾迪獎奪下劇情類電影最佳剪輯獎，在國際獎項上已破南韓影史紀錄，今更在美國演員工會獎拿到最佳電影卡司獎，男主角宋康昊興奮表示，「我非常榮幸能獲得此獎，我永遠不會忘記如此美妙的時刻。」

而以《從前，有個好萊塢》獲得電影類最佳男配角獎的「小布」布萊德彼特，也和以《晨間直播秀》拿下電視類視后的前妻珍妮佛安妮斯頓難得出現同個公開場合，兩人更在後台互相握手恭喜對方，雖然離婚15年，但卻沒交惡，氣氛熱絡讓網友都頻拱他們快復合。

史嘉蕾喬韓森和莎莉賽隆性感出席。(圖／達志影像)

此外，雙料入圍女主角與女配的「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森，以超深V藍綠色禮服豔冠群芳，性感指數破表，而入圍影后的莎莉賽隆，兩截式的禮服，下襬開高衩到大腿根，美腿若隱若現，同樣搶眼。

美國演員工會獎得獎名單

●電影類

最佳卡司獎：《寄生上流》

最佳男主角獎：瓦昆菲尼克斯／《小丑》

最佳女主角獎：芮妮齊薇格／《茱蒂》

最佳男配角獎：布萊德彼特／《從前，有個好萊塢》

最佳女配角獎：蘿拉鄧恩／《婚姻故事》

最佳特技演出：《復仇者聯盟4：終局之戰》

●電視類：

劇情類最佳卡司獎：《王冠》

劇情類最佳男主角獎：彼得汀克萊傑／《冰與火之歌：權力遊戲》

劇情類最佳女主角獎：珍妮佛安妮斯頓／《晨間直播秀》

喜劇類最佳卡司獎：《了不起的麥瑟爾夫人》

喜劇類最佳男主角獎：東尼謝拉柏／《了不起的麥瑟爾夫人》

喜劇類最佳女主角獎：菲比華勒布瑞吉／《倫敦生活》

電視電影或迷你影集類最佳男主角獎：山姆洛克威爾／《佛西／薇登》

電視電影或迷你影集類最佳女主角獎：蜜雪兒威廉絲／《佛西／薇登》

終身成就獎：勞勃狄尼洛

(中時電子報)