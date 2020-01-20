陽明海運所屬乾明輪(YM MANDATE)於2019年的最後一天，承載著有臺灣「國民水果」之稱的芭樂自高雄港啟航前往位於太平洋彼岸的美國，並已於今年1月14日抵達洛杉磯港，這是在去年十月美國農業部動植物衛生檢疫局正式公告臺灣芭樂獲准輸往美國後，第一只海運至美國並通過其境內檢疫程序的芭樂冷櫃。

芭樂清脆香甜的口感受到大眾喜愛，且因其種植環境特性，亞熱帶地區尤其臺灣所生產的芭樂特別受北美人士的青睞，但由於臺灣為東方果實蠅、瓜果實蠅和南瓜實蠅的疫區，過去難以將芭樂銷至美國，如今，只要符合美方檢疫的要求，即可將臺灣的芭樂送至美國各大賣場，讓當地消費者品嚐到臺灣熱帶水果的風味。

陽明海運為確保能將臺灣芭樂打入美國市場，持續與客戶進行密切溝通，相關業務部門及船務人員透過不斷地協調，全程掌控溫度變化，確保在芭樂運抵美國的航程中，以低溫殺蟲處理技術(Cold Treatment)讓芭樂中心溫度連續17天保持在攝氏1度以下，並指派團隊專案協助貨主於冷藏貨櫃到港後能順利進行檢疫，將台灣優良產品以業界最高標準外銷美國。

陽明海運冷櫃業務部資深經理王潭表示：「Cold treatment檢疫的要求是每一個運送環節都得達到A＋＋的標準，這一次順利完成運送任務，讓客戶(Top Quality Produce, Inc.)對陽明高效率且穩健的團隊運作留下深刻的印象。」。

陽明海運長久以來積極精進冷凍貨櫃的運送服務，此次透過團隊合作克服技術上的困難，以低溫殺蟲技術(Cold treatment)搭配目前業界最新的水果保鮮技術Active CA(Controlled Atmosphere)，為陽明海運低溫冷藏運輸設下重要里程碑，本次成功獲認具備承運需嚴格控溫的生鮮貨儎能力，未來可望在全球冷鏈市場需求急速成長的趨勢中更創商機。未來也將持續秉持以客為尊的精神，向更多客戶提供專業精通的新鮮直送服務。

(中時 )