網路詐騙頻傳，台南市刑大推出反詐騙逗趣宣導影片。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

台南市刑大防詐宣導影片

社會詐騙事件層出不窮，不少網路男蟲假扮虛擬情人對單身男子噓寒問暖，目的就是為了騙取金錢，台南市刑警大隊再推出宣導短片，還請來3位刑警頭套絲襪扮演男蟲，落網後還得被用力扯下絲襪露出廬山真面目，雖然犧牲色相卻讓網友看得捧腹大笑，直說「效果一級棒！」

台南市刑大「零成本」宣導影片再出招，年節到來要叮囑民眾小心詐騙，繼反毒、反賄選等主題後，第4部影片以時下新聞媒體上常見的網路、感情詐騙做為題材，要民眾提防網路假情人真詐財，白白損失金錢，又對人性喪失信心。

拍攝團隊這次請來8位刑警協力，從劇情、運鏡拍攝、剪輯統包，其中預防組3名刑警演出愛情片子角色，身穿吊嘎、藍白拖鞋戴著太陽眼鏡出場，為了戲劇效果還套上女警「樂捐」的絲襪，喊著「不吃飯、不睡覺、打起精神賺鈔票」的口號上網找尋詐騙對象，裝窮裝病裝可憐博取同情，再請來美女刑警扮演幻想中的虛擬情人，反差十足。

影片中被害人不甘報警，經過警方調查，假情人身分暴露，3名網路男蟲也跟著落網，遭到用力扯下絲襪現形，3人痛到不行，也讓網友笑到不行，直說詐騙沒有好下場。

台南市刑大大隊長林宏昇指出，詐騙集團透過網路交友或假援交的方式設下桃色陷阱，不但讓欺騙被害人感情，更會讓荷包大失血，透過這類的詼諧影片，呼籲民眾要提高警覺，對於素未謀面的網友，只要涉及金錢借貸或是購買遊戲點數，十之八九都是詐騙，可撥打165或向警方報案求證。

(中時 )