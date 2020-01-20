迎接農曆春節到來，中華開發金控今年的企業賀年紅包袋設計別出心裁，出自中華開發文教基金會「我們班的小飛象：小天份大未來」及「技藝職能獎學金」長期培育學生之手。

目前就讀朝陽科技大學視覺傳達系二年級的陳振榮，以「金鼠來寶」設計，在開發金控企業賀年紅包比稿中脫穎而出，他以「金元寶」為主視覺，金鼠尾巴靈活擺動出「2020」圓弧線條，並以東方書法筆觸呈現「圓滿」、「圓潤」意涵，希望讓所有收到紅包袋的朋友都能在金鼠年「財源滾滾、幸福圓滿」。

陳振榮同學從小因閱讀障礙在學習上面臨許多困難，經由國中班導師發現他對美術的熱情與天分，時常請他幫忙布置教室、美化牆壁，還推薦他參加美術比賽，並向中華開發文教基金會申請「我們班的小飛象：小天份大未來」計畫，自此開啟他學習美術的契機。

中華開發文教基金會除提供陳振榮同學助學金，亦曾兩度邀請他參與開發金控年度桌曆繪製，提供他企業設計創作的資歷，培養他進入職場的能力。陳振榮表示，當初加入「小飛象」是很大的激勵，「中華開發文教基金會支持我持續學習畫畫，做自己喜歡的事，現在上大學，從美術跨入設計領域，是自己人生的新目標」，未來他更期許自己成為一位商業設計師。

開發金控重視人才培育，透過開發文教基金會的各項專案，如「我們班的小飛象：小天份大未來」築夢獎助計畫、「技藝職能獎學金」、「藝文人才扶植」舉辦國際藝術交流活動、贊助藝術節等，已有顯著的成果，這是開發金控實踐「教育是最好的投資」公益政策，展現ESG成效及企業社會責任的典範。

(工商 )