彰化一名陳姓富家女，2017年5月結識胡男，因胡男積極追求，同年6月兩人順利發展成男女朋友，胡男因在外積欠大筆債務，陸續向陳女借了5百多萬元，不僅這樣還偷拍與陳女的性愛影片，交給賴姓友人恐嚇陳女，成功詐得185萬元，陳女事後發現被渣男騙財又騙色，罹患精神官能性憂鬱症，因此憤而提告，彰化地方法院法官判胡、賴應給付借款與詐得金額共699萬9千元及精神撫慰金200萬元，全案可上訴。

判決書指出，胡男因為在外積欠債務，開始對陳姓富家女展開積極追求，同年六月雙方成為男女朋友，交往期間胡男多次向陳女謊稱支票到期及經營六合彩急須資金周轉，陸續向陳女一共借了519萬9000元，胡男還利用兩人到汽車旅館發生關係時，偷拍鹹濕影片，並截圖給賴姓友人，佯裝為徵信業者恐嚇陳女，詐得185萬元。

胡男2017年8月邀約陳女到汽車旅館發生關係，沒想到胡男竟偷偷錄下兩人的性愛影片，並截圖列印成彩色相片後，交給賴姓友人，佯裝成徵信業者，打恐嚇電話要求陳女贖回影片，陳女前後共匯款給賴男185萬元，陳女事後才發現被渣男騙財又騙色，導致她罹患精神官能性憂鬱症才憤而提告。

法官認為，陳女因受騙精神遭受極大痛苦，並有憂鬱、專注力差等情形，經醫師診斷罹患精神官能性憂鬱症，判胡男應賠償所詐514萬9000元；胡、賴兩人除賠償所詐185萬元，另外還要賠償精神撫慰金2百萬元。

(中時 )