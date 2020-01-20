（總統府提供）

蔡英文總統今（20）日表示，政府會持續透過很多政策，鼓勵農村青年返鄉。未來4年的計畫中，運用行銷跟技術，讓農業升級成「新農業」，是施政團隊最主要的目標之一。在冷鏈、加工、物流方面都會持續強化，希望在農村打造六級化產業鏈。

蔡英文今天接見「108年農村領航獎得獎者」表示，這幾年來，每一次她到農村去，都覺得現在農村的發展越來越豐富，也越來越多元。現在地方農村可以多元發展，並且充滿活力創意，最重要的功臣就是在地方上用不同的方式促進農村活化，賦予農村生命力，推動農村再生的農村英雄。

蔡英文承諾，政府會持續透過很多政策，鼓勵農村青年返鄉，當農村青年把自己的所學專業，結合應用在農村的發展，往往會激盪出很多不一樣的火花。

今年得獎者的黃文詣創辦人發起「返青富民聯盟」，把客庄的農業、美食跟文化打造成特色景點；田佳玲是返鄉青年，積極推動阿里山鄉茶葉種植的有機認證，讓整個茶葉種植能撐過轉型期；徐振捷把燃燒後的梨梗，打造成「梨煙筆」，結合品牌跟文創的精神，設計一系列的商品，還入選臺中十大伴手禮。

王翎鳳來自海南島，為愛走天涯到新竹寶山鄉，把寶山新城社區的黑糖打造成爲特色產業，設計結合觀光旅遊跟DIY手作的套裝行程，把盈餘繼續回饋給社區；嘉義梅山知名景點太平雲梯，是嚴清雅10幾年前就開始推動，也打造了有名的「蜜雅紅茶」。

林彥伶在苗栗的苑坑社區、及劉小貞打造的大草嶺旅遊平臺，也都帶動整體社區的活絡發展；劉金湖首創紅酒馬拉松，帶動觀光熱潮。

蔡英文強調，政府未來4年的計畫中，運用行銷跟技術，讓農業升級成「新農業」，是施政團隊最主要的目標之一。所以在冷鏈、加工、物流方面，我們都會持續強化，也希望在農村打造六級化產業鏈。

她說，未來，政府會繼續跟大家一起努力，讓農村更有活力、魅力，讓農民獲得更多保障，有更多發揮創意的機會，也要讓農業繼續加值、升級。

(中時 )