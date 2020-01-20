日本台灣交流協會台北事務所前代表（大使）池田維表示，日本尊重台灣大選展現的民意，日本今後應力挺台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

池田接受中央社記者採訪時表示，這次台灣的總統選舉，總統蔡英文拿到817萬票相當於總票數57%，大贏對手韓國瑜，加上立法委員選舉執政黨民進黨拿到61席，席次過半，整體來說，確保今後可穩定施政的基礎。從高達75%投票率這點來看，顯見選民是懷著危機意識投票展現民意。

池田認為這次台灣的大選是一個為蔡總統這4年來的執政打成績的機會，但選戰最大的焦點在於台灣應與中國保持怎樣的距離。香港「反送中」抗議活動難平息，中國國家主席習近平企圖以在香港實施的「一國兩制」方式統治台灣，使得台灣人產生會被中國併吞的危機感，這匯集成一股挺蔡總統的強大潮流。

池田說，對於這次台灣的選舉所展現台灣人的民意，日本當然予以尊重。對日本而言，台灣是共有基本價值、有緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴，也是重要的友人。在這樣的基本認知上，今後也應加強非官方的實務關係。

池田舉出3點今後台日應加強關係的重點。首先是日本力挺台灣加入CPTPP。

池田認為，主導CPTPP的日本對於台灣想加入一事，至今說法都是「表示歡迎」，但今後應提供具體的支援協助台灣加入。從台灣的經濟規模、地緣學台灣海峽的重要性等來看，台灣具有充分的資格參加CPTPP。

池田指出，台日之間今後在安全保障領域也應更緊密交流與對話。比如在海洋安全方面，台日應該做到隨時可對話的程度，在災害發生時或緊急避難時，台日可運用彼此的港灣。此外，有關因應網路駭客攻擊的方法，台日也有必要緊密協商，研議出必要的措施。

池田表示，為了活絡台日人員的往來，包括政府層級在內，可提升台日政府相關人士的交流，這就如美國制訂「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）要擴大台美交流一樣。

他說，蔡英文總統去年7月訪問加勒比海友邦，過境美國紐約停留2天，日本也可仿效這樣的作法，將來台灣高層訪問太平洋島國友邦時，可過境日本大阪並過夜，或者是今年夏天東京奧運暨帕運舉辦時，可邀台灣高層出席開閉幕式等。

池田維1939年出生於兵庫縣，1962年畢業於東京大學並進入外務省，歷任亞洲局中國課長、駐美參事、駐荷蘭、巴西大使等，2004年退休。2005至2008年任日本台灣交流協會台北事務所代表、2014年獲贈瑞寶重光章。著有「台灣出使記」、「動盪的亞洲外交：一位外交官的證言」等。

(中央社)