前洋基英雄吉特(Derek Jeter)本周就要榮登棒球名人堂了，他的老戰友李維拉(Mariano Rivera)是以空前的全票入選，大家等著看吉特能否成為全票第二人。李維拉說：「鐵定沒問題，吉特的球衣剛好就是2號。」

美媒《坦帕灣時報》(光芒隊所在地)專欄卻在此時嘲笑吉特，稱他「可能是史上最過譽的棒球選手」。吉特當然很強，但他生涯都待在名滿天下的棒球隊(洋基)，被捧成招牌球星，這是巨大優勢(李維拉也一樣)。

該文質疑吉特的防守能力：「其實在吉特大半的生涯裡，他都是一個糟糕的游擊手，而且那是棒球比賽最重要的守備位置。吉特眼明手快毫無疑問，所以他拿過金手套(5次)。實際上他對滾地安打的攔截率很低，漏掉那些球不算是失誤，但其他的優秀游擊手是可以接起來的。」

吉特缺乏力量，不能去站三壘，在洋基的優待下，他始終沒有被調離游擊位置，即使生涯後期他已經退化了。A-Rod被認為是更好的游擊手，但轉到洋基之後被放到三壘，這亦是為了遷就吉特。

無論如何，吉特的打擊能力是公認的優秀，況且世上本就沒有完美的球員。李維拉之前也被嫌體力差又只會切球，最後仍然全票入選。這就看美國棒球作家協會(BBWAA)的選擇了。

(中時電子報)